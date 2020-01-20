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    Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой»

    «Барселона» — «Гранада»: счет 1:0, обзор голов

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    «Барселона» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Гранаду» (1:0) в рамках 20 тура испанской Примеры.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Единственный гол забил Лионель Месси. «Блауграна» показали интересную комбинацию. Месси отпасовал в центр штрафной на Ракитича, который в одно касание переправил мяч на Видаля. Тот красиво откатил снаряд пятой прямо под удар аргентинцу. Месси ударил правой ногой в нижний левый от себя угол.

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    Отметим, что до пропущенного мяча «Гранада» оказалась в меньшинстве. Херман Санчес получил вторую желтую за подножку Месси.

    «Барселона» сравнялась с «Реалом» по очкам и вышла на первое место, набрав 43 пункта. «Гранада» десятая. У нее 27 очков.

    Примера. 20 тур
    «Барселона» — «Гранада» — 1:0
    Гол: 1:0 — 76 Месси«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Видаль (Артур, 83), Ракитич (Пуч, 71), Фати (Карлес Перес, 79), Месси, Гризманн«Гранада»: Руй Силва, Фулькье, Херман Санчес, Дуарте, Диас, Вадильо (Пуэртас, 65), Гоналон, Этеки (Мартинес, 72), Азиз (Эррера, 56), Мачис, ФернандесПредупреждения: Мачис (12), Херман Санчес (59), Фернандес (72)Удаления: Херман Санчес (69)
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