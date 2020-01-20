«Барселона» — «Гранада»: счет 1:0, обзор голов

на своем поле с минимальным счетом обыграла(1:0) в рамках 20 тура испанской Примеры.

Единственный гол забил Лионель Месси. «Блауграна» показали интересную комбинацию. Месси отпасовал в центр штрафной на Ракитича, который в одно касание переправил мяч на Видаля. Тот красиво откатил снаряд пятой прямо под удар аргентинцу. Месси ударил правой ногой в нижний левый от себя угол.

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Отметим, что до пропущенного мяча «Гранада» оказалась в меньшинстве. Херман Санчес получил вторую желтую за подножку Месси.

«Барселона» сравнялась с «Реалом» по очкам и вышла на первое место, набрав 43 пункта. «Гранада» десятая. У нее 27 очков.