Клопп: В обычный день мы бы забили три гола в первом тайме

«Это большое облегчение. Я очень доволен 85-90% игры, мы были великолепны. Мы доминировали, особенно в первом тайме. Энергия, с которой игроки выложились на поле, была невероятной.
В обычный день мы бы забили три гола в первом тайме, а во втором тайме до 65 минуты мы должны были лучше в завершении.
Но "Манчестер Юнайтед", очевидно, качественная команда, в какой-то момент они заиграли, и нам пришлось защищаться. Были небольшие ошибки тут и там, мы не извлекли достаточного преимущества из владения, игра осталась открытой.
А потом мы забили замечательный, замечательный гол в концовке. Действительно приятное чувство», — приводит слова немецкого специалиста BBC.
Отметим, что беспроигрышная серия «Ливерпуля» длится 1001 день. 0