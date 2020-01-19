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    Клопп: В обычный день мы бы забили три гола в первом тайме

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как он видит результат игры 23 тура английской Премьер-лиги, в которой его команда обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Это 22 победа «мерсисайдцев» в чемпионате.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Это большое облегчение. Я очень доволен 85-90% игры, мы были великолепны. Мы доминировали, особенно в первом тайме. Энергия, с которой игроки выложились на поле, была невероятной.

    В обычный день мы бы забили три гола в первом тайме, а во втором тайме до 65 минуты мы должны были лучше в завершении.

    Но "Манчестер Юнайтед", очевидно, качественная команда, в какой-то момент они заиграли, и нам пришлось защищаться. Были небольшие ошибки тут и там, мы не извлекли достаточного преимущества из владения, игра осталась открытой.

    А потом мы забили замечательный, замечательный гол в концовке. Действительно приятное чувство», — приводит слова немецкого специалиста BBC.

    Отметим, что беспроигрышная серия «Ливерпуля» длится 1001 день. 0

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