Клопп: В обычный день мы бы забили три гола в первом тайме

Наставникрассказал о том, как он видит результат игры 23 тура английской Премьер-лиги, в которой его команда обыграласо счетом 2:0. Это 22 победа «мерсисайдцев» в чемпионате.

«Это большое облегчение. Я очень доволен 85-90% игры, мы были великолепны. Мы доминировали, особенно в первом тайме. Энергия, с которой игроки выложились на поле, была невероятной.

В обычный день мы бы забили три гола в первом тайме, а во втором тайме до 65 минуты мы должны были лучше в завершении.

Но "Манчестер Юнайтед", очевидно, качественная команда, в какой-то момент они заиграли, и нам пришлось защищаться. Были небольшие ошибки тут и там, мы не извлекли достаточного преимущества из владения, игра осталась открытой.

А потом мы забили замечательный, замечательный гол в концовке. Действительно приятное чувство», — приводит слова немецкого специалиста BBC.

Отметим, что беспроигрышная серия «Ливерпуля» длится 1001 день. 0