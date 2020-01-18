«Леганес» — «Хетафе»: счет 0:3, обзор голов

В матче 20 туре испанской Примерыобыгралсо счетом 0:3.

Все вопросы о победителе гости сняли еще в первом тайме. Сначала на 12 минуте отличился Кабрера, точно пробив голов после подачи в штрафную с правого фланга. Спустя 10 минут Ньом удвоил преимущество «Хетафе», и снова ударом головой после навеса. На этот раз уже с левого фланга.

На 33 минуте Хайме Мата окончательно добил соперника. «Синие» вышли в контратаку. Молина протянул мяч до самых ворот и, обыграв защитника, отдал на Мату, который отправил снаряд в пустые ворота.

«Хетафе» вышел на 5 место, набрав 33 очка, тем самым опередив «Реал Сосьедад». «Леганес» лишь 19-й с 14 очками в активе.