«Леганес» — «Хетафе»: счет 0:3, обзор голов

Футболисты «Хетафе»
«Хетафе»
Все вопросы о победителе гости сняли еще в первом тайме. Сначала на 12 минуте отличился Кабрера, точно пробив голов после подачи в штрафную с правого фланга. Спустя 10 минут Ньом удвоил преимущество «Хетафе», и снова ударом головой после навеса. На этот раз уже с левого фланга.
На 33 минуте Хайме Мата окончательно добил соперника. «Синие» вышли в контратаку. Молина протянул мяч до самых ворот и, обыграв защитника, отдал на Мату, который отправил снаряд в пустые ворота.
«Хетафе» вышел на 5 место, набрав 33 очка, тем самым опередив «Реал Сосьедад». «Леганес» лишь 19-й с 14 очками в активе.
Примера. 20 тур
«Леганес» — «Хетафе» — 0:3
Голы: 0:1 — 12 Кабрера, 0:2 — 21 Ньом, 0:3 — 33 Мата«Леганес»: Куэльяр, Тарин (Ресио, 46), Омеруо, Бустинса, Сильва, Меса (Арнаис, 57), Оскар Родригес (Руибаль, 77), Рубен Перес, Родригес, Каррильо, Брэйтуэйт«Хетафе»: Сория, Ньом (Этебо, 31), Джене, Суарес, Кукурелья (Фажр, 89), Арамбарри, Максимович, Кабрера, Оливера, Мата, Молина (Дуро, 84)Предупреждения: Ньом (15), Меса (53), Брэйтуэйт (56), Максимович (64), Арнаис (66), Мата (72), Ресио (76), Сильва (90), Рубен Перес (90), Суарес (90)