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    Калачев вернулся в «Ростов»

    Футбол Футбол России Ростов
    «Ростов» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Тимофея Калачева.

    Тимофей Калачев
    Тимофей Калачев

    Калачев назначен на должность старшего тренера ДЮК «желто-синих». В академии он будет курировать воспитанников в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростов» — 2004.

    «Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в "Ростов", он действительно стал для меня вторым домом. Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную. Наша задача — продолжать рост и воспитать достойные кадры для Ростова», — цитирует Калачева пресс-служба дончан.

    Напомним, Калачев выступал за «Ростов» с 2006 года, проведя также за этот период два сезона за «Крылья Советов». В составе ростовчан полузащитник стал обладателем серебряной медали РПЛ и Кубка России. 0

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