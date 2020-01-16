Калачев вернулся в «Ростов»

объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника

Калачев назначен на должность старшего тренера ДЮК «желто-синих». В академии он будет курировать воспитанников в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростов» — 2004.

«Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в "Ростов", он действительно стал для меня вторым домом. Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную. Наша задача — продолжать рост и воспитать достойные кадры для Ростова», — цитирует Калачева пресс-служба дончан.

Напомним, Калачев выступал за «Ростов» с 2006 года, проведя также за этот период два сезона за «Крылья Советов». В составе ростовчан полузащитник стал обладателем серебряной медали РПЛ и Кубка России. 0