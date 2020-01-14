ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто ВальвердеЧто пошло не так? «Барселона» уволила Вальверде
  • 14:06
    • Карпин рассказал о конфликте с Дзюбой
  • 16:38
    • Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
  • 16:27
    • «Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим
  • 16:12
    • РФС опубликовал план подготовки сборной России к Евро-2020
  • 14:49
    • «Амур» по буллитам проиграл «Ак Барсу»
    Все новости спорта

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Валенсия Атлетико Реал Мадрид Леганес Эйбар Гранада Осасуна Райо Вальекано Бетис Сельта Вальядолид Жирона Вильярреал Эльче Атлетик Сарагоса Мальорка Севилья Леванте Реал Сосьедад Эспаньол Жеребьевка
    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу, информирует Marca.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    На этой стадии в борьбу вступают команды, принявшие участие в Суперкубке Испании.

    Итоги жеребьевки выглядят так:

    «Ибица» — «Барселона»,
    «Логроньес»– «Валенсия»,
    «Культураль Леонеса» — «Атлетико»,
    «Унионистас» — «Реал» Мадрид,
    «Эбро» — «Леганес»,
    «Бадахос» — «Эйбар»,
    «Бадалона» — «Гранада»,
    «Рекреативо» — «Осасуна»,
    «Райо Вальекано» — «Бетис»,
    «Мирандес» — «Сельта»,
    «Тенерифе» — «Вальядолид»,
    «Жирона» — «Вильярреал»,
    «Эльче» — «Атлетик» Бильбао,
    «Сарагоса» — «Мальорка»,
    «Севилья» — «Леванте»,
    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол».

    Матчи 1/16 финала Кубка Испании пройдут 22 января. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 января
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро»
  • 1.80
  • Сегодня в 23:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли Жозе Моуринью безвыигрышную серию «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Реабилитируется ли «Наполи» за провалы в Серии А?
  • «Наполи» — «Перуджа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Забьет ли «Кальяри» на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серхио Рамос Футбол Совершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и завоевал 11-й Суперкубок Испании в истории клуба Вчера в 15:320
  • 10:05
    • Панарин назван первой звездой дня в НХЛ, Овечкин — второй
  • 08:57
    • «Оклахома» переиграла «Миннесоту», «Филадельфия» проиграла «Индиане»
  • 08:37
    • Панарин вышел на третье место в бомбардирской гонке НХЛ
    Серхио Агуэро Футбол Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу со счетом 6:1 Вчера в 17:000
  • Экспресс дня

  • «Монако» и ПСЖ снова сыграют результативно?
  • 2.84
    •
  • 15:08
    • Экс-игрок «Локомотива» возглавил «Актобе»
  • 14:35
    • Вальверде поблагодарил болельщиков за проявленную любовь
  • 14:19
    • Спортивный директор «Тамбова» готов рассмотреть вариант с арендой Джано
    Маркус Рашфорд Футбол Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-классаМолодой нападающий — главная надежда «Манчестер Юнайтед» на светлое будущее 12/01/2020 в 23:370
  • 11:53
    • Игрок молодежной сборной России может сменить команду во Франции
  • 11:38
    • «Барселона» — самый доходный футбольный клуб Европы
  • 11:20
    • Агент предложил Лингарда четырем клубам Серии А
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Транмир Роверс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.53
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие