Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании

Карим Бензема
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На этой стадии в борьбу вступают команды, принявшие участие в Суперкубке Испании.
Итоги жеребьевки выглядят так:
«Ибица» — «Барселона»,
«Логроньес»– «Валенсия»,
«Культураль Леонеса» — «Атлетико»,
«Унионистас» — «Реал» Мадрид,
«Эбро» — «Леганес»,
«Бадахос» — «Эйбар»,
«Бадалона» — «Гранада»,
«Рекреативо» — «Осасуна»,
«Райо Вальекано» — «Бетис»,
«Мирандес» — «Сельта»,
«Тенерифе» — «Вальядолид»,
«Жирона» — «Вильярреал»,
«Эльче» — «Атлетик» Бильбао,
«Сарагоса» — «Мальорка»,
«Севилья» — «Леванте»,
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол».
Матчи 1/16 финала Кубка Испании пройдут 22 января. 0