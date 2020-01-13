ПСЖ — «Монако»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 20-го тура французской Лиги 1на своем поле сыграл вничью с— 3:3.

Парижане открыли счет уже на 3-й минуте. Верратти запустил мяч на забежавшего в штрафную Неймара, а бразилец легко переиграл Лекома.

На 7-й минуте «Монако» отыгрался. Головин обострил пасом на Сеска, тот сыграл в штрафную на Бен-Йеддера, а француза срубил Навас, но мяч оказался у Мартинша, который расстрелял пустые ворота.

Монегаски повели на 13-й минуте. Головин разорвал фланг обороны «ПСЖ», а затем мяч дошел до Бен-Йеддера, который разобрался с Бернатом в штрафной и покатил в пустой угол ворот Наваса.

Счет вновь сравнялся на 24-й минуте благодаря автоголу. Неймар получил шанс забить, но после его удара мяч попал в ногу защитника монегасков Балло-Туре и отскочил в ворота «Монако».

На 41-й минуте ПСЖ вновь вышел вперед. Мбаппе накрутил защитника на краю штрафной и нарвался на фол, заработав пенальти, который реализовал Неймар.

«Монако» ушел от поражения на 70-й минуте. Ислам Слимани поразил ворота, но находился в офсайде. Однако, Навас коснулся мяча и касание соперника посчитали за умышленную игру, поэтому гол был засчитан.

Российский легионер монегасков Александр Головин весь матч провел на поле. Хавбек был очень активен и стал одним из разгоняющих первых двух голевых атак своей команды.

«ПСЖ» с 45 очками продолжает лидировать в таблице Лиги 1, команда опережает ближайшего своего преследователя «Марсель» на пять очков. «Монако» находится на 9-й строчке — 28 очков. 0