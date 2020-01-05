«Челси» хочет продать двух защитников

Руководство лондонскогодо закрытия этого зимнего трансферного окна хочет продать защитников, сообщает Calciomercato.com.

В услугах Эмерсона заинтересован туринский «Ювентус». Стоимость 25-летнего итальянца оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне защитник записал в свой актив 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Трансферная стоимость Алонсо оценивается в € 25 млн. В этой кампании 29-летний испанец забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 14 встречах за «Челси» во всех турнирах.

Контракт Эмерсона с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, соглашение Алонсо — до 30 июня 2023 года.

«Челси», набрав 36 очков в 21 матче, занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 0