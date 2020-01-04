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    «Валенсия» минимально обыграла «Эйбар»

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    В рамках 19-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Эйбар».

    Макси Гомес
    Макси Гомес

    «Летучие мыши» одержали минимальную победу — 1:0.

    Хозяева вышли вперед на 27-й минуте — Максимилиано Гомес отличился с паса Даниэля Васса.

    В компенсированное ко второму тайму время гости остались вдесятером — вторую желтую карточку получил Паулу Оливейра.

    Россиянин Денис Черышев вышел на замену и отыграл пять минут.

    «Валенсия» набрала 31 очко и занимает шестое место в Примере. У «Эйбара» — 19 очков и шестнадцатая позиция.

    Примера. 19-й тур
    «Валенсия» — «Эйбар» — 1:0 (1:0)
    Гол: Гомес, 27«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен (Черышев, 89), Солер, Родриго (Кондогбья, 83), Гомес (Гамейро, 72), Торрес«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Оливейра, Техеро, Альварес (Атиенса, 65), Экспосито, Педро Леон, Серхио Энрич, Инуи (Де Бласис, 71), Шарлес (Кике, 82)Предупреждения: Шарлес, 62. Васс, 77. Оливейра, 84Удаление: Оливейра, 90+1
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