«Валенсия» минимально обыграла «Эйбар»

Макси Гомес
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«Летучие мыши» одержали минимальную победу — 1:0.
Хозяева вышли вперед на 27-й минуте — Максимилиано Гомес отличился с паса Даниэля Васса.
В компенсированное ко второму тайму время гости остались вдесятером — вторую желтую карточку получил Паулу Оливейра.
Россиянин Денис Черышев вышел на замену и отыграл пять минут.
«Валенсия» набрала 31 очко и занимает шестое место в Примере. У «Эйбара» — 19 очков и шестнадцатая позиция.
Примера. 19-й тур
«Валенсия» — «Эйбар» — 1:0 (1:0)
Гол: Гомес, 27«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен (Черышев, 89), Солер, Родриго (Кондогбья, 83), Гомес (Гамейро, 72), Торрес«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Оливейра, Техеро, Альварес (Атиенса, 65), Экспосито, Педро Леон, Серхио Энрич, Инуи (Де Бласис, 71), Шарлес (Кике, 82)Предупреждения: Шарлес, 62. Васс, 77. Оливейра, 84Удаление: Оливейра, 90+1