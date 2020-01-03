«Ливерпуль» — «Шеффилд»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Уже на 4-й минуте Ван Дейк исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, где Робертсон убежал от упавшего на газон Болдока и отпасовал низом в центр чужой штрафной, откуда Салах ударом в касание отправил мяч точно в цель.
На 64-й минуте Салах передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Мане. Садио первым ударом отправил мяч во вратаря, но со второй попытки уже спокойно расстрелял пустые ворота.
«Ливерпуль» одержал одиннадцатую победу подряд и упрочил свое лидерство в таблице АПЛ. Ближайший их преследователь «Лестер» отстает на 13 очков, при этом «Ливерпуль» сыграл на один матч меньше.
АПЛ. 21-й тур
«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (1:0)
Голы: Салах, 4 (1:0). Мане, 64 (2:0)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Лаллана, 88), Дж.Хендерсон, Вайналдум, Кейта, Мане (Ориги, 78), Салах (Эллиотт, 90+2), Роберту Фирмину«Шеффилд Юнайтед»: Д.Хендерсон, Болдок, О`Коннелл, Бэшем, Иган, Стивенс, Флек, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 78), Макголдрик (Шарп, 66), Муссе (Макберни, 65)