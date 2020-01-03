«Ливерпуль» — «Шеффилд»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Англиина своем поле обыгралсо счетом 2:0.

Уже на 4-й минуте Ван Дейк исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, где Робертсон убежал от упавшего на газон Болдока и отпасовал низом в центр чужой штрафной, откуда Салах ударом в касание отправил мяч точно в цель.

На 64-й минуте Салах передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Мане. Садио первым ударом отправил мяч во вратаря, но со второй попытки уже спокойно расстрелял пустые ворота.

«Ливерпуль» одержал одиннадцатую победу подряд и упрочил свое лидерство в таблице АПЛ. Ближайший их преследователь «Лестер» отстает на 13 очков, при этом «Ливерпуль» сыграл на один матч меньше.