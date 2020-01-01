«Вест Хэм» — «Борнмут»: счет матча 4:0, обзор голов

в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги разгромил— 4:0.

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В первом тайме дубль оформил Марк Нобл, который на 17-й минуте забил с игры, а на 35-й минуте реализовал пенальти. Также на 25-й минуте отличился Себастьян Аллер.

Победную точку на 66-й минуте поставил Фелипе Андерсон.

Для «молотобойцев» этот матч стал первым под руководством Дэвида Мойеса.

АПЛ. 21-й тур «Вест Хэм» — «Борнмут» — 4:0 (3:0) Голы: 1:0 — 17 Нобл, 2:0 — 25 Аллер, 3:0 — 35, пенальти Нобл, 4:0 — 66 Фелипе Андерсон«Вест Хэм»: Фабианьски, Бальбуэна, Крессуэлл, Огбонна, Фредерикс, Форнальс, Снодграсс (Масуаку, 83), Нобл, Райс, Фелипе Андерсон (Лансини, 68), Аллер«Борнмут»: Рэмсдейл, Рико (Станислас, 46), Фрэнсис, Мифем, Кук, Гослинг (Симпсон, 68), Лерма, Кук, Уилсон (Фрэйзер, 46), Уилсон, СоланкеПредупреждения: Рико (23), Крессуэлл (76), Кук (88)

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает 16-е место (22 очка), а «Борнмут» — 18-е (20 очков). 0