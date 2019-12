Месси признан лучшим спортсменом 2019 года, Роналду — четвертый

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентиныпризнан спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Нападающий «Барселоны» набрал 394 голоса (13,11%), и опередил кенийского легкоатлета Элиуда Кипчоге, за которого отдали 361 голо (12,01%).

Третьим стал испанский теннисист Рафаэль Надаль, набравший 282 голоса (9,38%).

На четвертом нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — 240 голосов (7,98%).

На шестой строчке оказался защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. За него проголосовали 159 человек (5,29%).

Среди женщин первое место заняла американская гимнастка Симона Байлз, набравшая 15,04% голосов.

На второй позиции — американская футболистка Меган Рапино (13,51%), третьей стала ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11,01%).

.@Simone_Biles and Lionel Messi have been named the best athletes of 2019 by AIPS!

331 journalists from 102 countries voted for the Champions of 2019.

Earlier @LFC was announced the Best Team & @IAAFDoha2019, the Best Press Facility!

🔗https://t.co/wTymFBFj5U by @MariaPiaBeltra2 pic.twitter.com/Ija4obZjze