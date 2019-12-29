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    Гол Мане принес победу «Ливерпулю» над «Вулверхэмптоном»

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Ливерпуль» на своем поле нанес минимальное поражение «Вулверхэмптону» со счетом 1:0 (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

    Футболисты «Ливерпуля»
    Футболисты «Ливерпуля»

    Автором единственного гола стал нападающий «красных» Садио Мане, отличившийся на 42-й минуте после передачи полузащитника Адама Лалланы.

    Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 10 матчей. С учетом минувшего сезона команда Клоппа не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 37 встреч подряд.

    «Ливерпуль» набирает 55 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Лестер» на 13 очков. Также мерсисайдцы имеют игру в запасе. У «Вулверхэмптона» 30 очков и восьмое место.

    В следующем туре «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед» (2 января), а «Вулверхэмптон» днем ранее в гостях сразится с «Уотфордом».

    Чемпионат Англии Премьер-лига 20-й тур
    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» — 1:0 (1:0)
    Гол: Мане, 42«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум (Милнер, 86), Роберту Фирмину (Ориги, 86), Лаллана (Кейта, 67), Салах, Мане«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Килмен, Беннетт, Хонни Кастро, Невеш (Саисс, 58), Дендонкер (Траоре, 58), Жоау Моутинью, Винагре, Педру Нету, Жота (Хименес, 72)Предупреждение: Лаллана, 45+1
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