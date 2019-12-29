«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле нанес минимальное поражениесо счетом 1:0 (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Автором единственного гола стал нападающий «красных» Садио Мане, отличившийся на 42-й минуте после передачи полузащитника Адама Лалланы.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 10 матчей. С учетом минувшего сезона команда Клоппа не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 37 встреч подряд.

«Ливерпуль» набирает 55 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Лестер» на 13 очков. Также мерсисайдцы имеют игру в запасе. У «Вулверхэмптона» 30 очков и восьмое место.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед» (2 января), а «Вулверхэмптон» днем ранее в гостях сразится с «Уотфордом».