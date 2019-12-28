«Норвич» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

Лондонскийсыграл вничью с(2:2) в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыли на 18-й минуте хозяева — отличился Марио Вранчич. На 55-й Кристиан Эриксен, забив со штрафного, сравнял счет.

На 61-й защитник лондонцев Серж Орье срезал мяч в свои ворота. Команда Жозе Моуринью спаслась от поражения благодаря пенальти, который на 83-й реализовал Гарри Кейн.

«Тоттенхэм», набрав 30 очков, занимает пятую строчку турнирной таблицы АПЛ. «Норвич», в активе которого 13 очков, замыкает турнирную таблицу.