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    «Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Норвичем»

    «Норвич» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Лондонский «Тотенхэм» сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли на 18-й минуте хозяева — отличился Марио Вранчич. На 55-й Кристиан Эриксен, забив со штрафного, сравнял счет.

    На 61-й защитник лондонцев Серж Орье срезал мяч в свои ворота. Команда Жозе Моуринью спаслась от поражения благодаря пенальти, который на 83-й реализовал Гарри Кейн.

    «Тоттенхэм», набрав 30 очков, занимает пятую строчку турнирной таблицы АПЛ. «Норвич», в активе которого 13 очков, замыкает турнирную таблицу.

    АПЛ. 20-й тур
    «Норвич» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2 (1:0)
    Голы: Вранчич, 18 (1:0). Эриксен, 55 (1:1). Орье, 61 — в свои ворота (2:1). Кейн, 83 — с пенальти (2:2)«Норвич»: Крул, Хэнли, Циммерманн, Льюис, Ааронс, Теттей (Кантуэлл, 85), Вранчич (Трибулль, 75), Штиперманн (Маклин, 70), Пукки, Буэндия, Эрнандес«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фертонген (Санчес, 46), Алдервейрелд, Орье, Фойт (Лукас Моура, 46), Эриксен, Алли, Ло Сельсо (Ламела, 75), Сессеньон, Ндомбеле, КейнПредупреждения: Вранчич, 22. Льюис, 54. Крул, 55. Лукас Моура, 69. Эриксен, 90+3
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