АПЛ. «МЮ» в гостях у «Бернли», «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», лондонское дерби

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут» 2:0
В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал на своем поле «Борнмут».
Подопечные Грэма Поттера уверенно одолели соперника со счетом 2:0, прервав свою серию без побед, которая длилась четыре поединка.
Уже на третьей минуте Алиреза Яханбакш вывел хозяев вперед, а на 79-й минуте Аарон Муй установил окончательный счет.
Таким образом, «Брайтон» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, тогда как «Борнмут» опустился на 16-ю строчку.
АПЛ. 20-й тур
«Брайтон» — «Борнмут» — 2:0 (1:0)
Голы: Яханбакш, 3, Муй, 79«Брайтон»: Райан, Монтойя, Данк, Даффи, Берн, Проппер, Муй (Стивенс, 84), Биссума (Маррей, 89), Яханбакш (Альсате, 83), Троссард, Мопе«Борнмут»: Рамздейл, Стейси, С. Кук, Мефам, Рико, Х. Уилсон (Фрэйзер, 62), Биллинг, Гослинг, Станислас (К. Уилсон, 62), Соланке, Кинг (Л. Кук, 73)Предупреждения: С. Кук, Биллинг
«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон»
«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
«Уотфорд» — «Астон Вилла»
«Норвич Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»
28 декабря, 20:30 мск
«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»
28 декабря, 20:30 мск
«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»
28 декабря, 22:45 мск
«Арсенал» — «Челси»
29 декабря, 17:00 мск
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
29 декабря, 19:30 мск