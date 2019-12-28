АПЛ. «МЮ» в гостях у «Бернли», «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», лондонское дерби

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    Обзор матчей 20-го тура английской Премьер-лиги

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    28 и 29 декабря в английской Премьер-лиге пройдут матчи 20-го тура.

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут» 2:0

    В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал на своем поле «Борнмут».

    Подопечные Грэма Поттера уверенно одолели соперника со счетом 2:0, прервав свою серию без побед, которая длилась четыре поединка.

    Уже на третьей минуте Алиреза Яханбакш вывел хозяев вперед, а на 79-й минуте Аарон Муй установил окончательный счет.

    Таким образом, «Брайтон» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, тогда как «Борнмут» опустился на 16-ю строчку.

    АПЛ. 20-й тур
    «Брайтон» — «Борнмут» — 2:0 (1:0)
    Голы: Яханбакш, 3, Муй, 79«Брайтон»: Райан, Монтойя, Данк, Даффи, Берн, Проппер, Муй (Стивенс, 84), Биссума (Маррей, 89), Яханбакш (Альсате, 83), Троссард, Мопе«Борнмут»: Рамздейл, Стейси, С. Кук, Мефам, Рико, Х. Уилсон (Фрэйзер, 62), Биллинг, Гослинг, Станислас (К. Уилсон, 62), Соланке, Кинг (Л. Кук, 73)Предупреждения: С. Кук, Биллинг

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон»

    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

    «Уотфорд» — «Астон Вилла»

    «Норвич Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»

    28 декабря, 20:30 мск

    «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»

    28 декабря, 20:30 мск

    «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»

    28 декабря, 22:45 мск

    «Арсенал» — «Челси»

    29 декабря, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

    29 декабря, 19:30 мск

    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

    29 декабря, 21:00 мск

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