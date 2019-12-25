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    Кононов на улицах не сталкивается с агрессией болельщиков «Спартака»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что не сталкивался с агрессивным поведением со стороны болельщиков клуба при встречах с ними.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило, — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле. Тогда мы видим то, во что превратился, например, "Ливерпуль", болельщики которого не освистывали и не уходили с трибун даже в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле в перерыве при 0:3 от "Милана", а пели так, что команда услышала это в раздевалке. И победила.

    А цель других фанатов — в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.

    Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед "Сочи", другая — после "Тамбова". Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на "Оренбурге"… У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.

    Почему-то когда я встречал и встречаю болельщиков "Спартака" на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно.

    Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось», — приводит слова Кононова «Спорт-Экспресс». 0

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