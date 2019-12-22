«Парма» — «Брешиа»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Италиина выезде сыграла вничью с— 1:1.

На 73-й минуте нападающий гостей Марио Балотелли вывел команду гостей вперед. На 90-й минуте Альберто Грасси спас «Парму» от поражения.

«Брешиа» набрала 14 очков и находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

В другом матче тура «Болонья» на выезде переиграла «Лечче» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Роберто Сориано (56-я минута) и Риккардо Орсолини, оформивший дубль на 43-й и 66-й минутах

У хозяев голы забили Хума Бабакар (86) и Диего Фариас (90).

Гости с 22 очками переместились на 8-ю строчку в Серии А. «Лечче» располагается на 18-м месте, имея в своем активе 15 очков. 0