«Ливерпуль» объявил о переходе форварда «РБ Зальцбург»

«Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего австрийского «РБ Зальцбург»

24-летний японский футболист сможет выступать за «красных» с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Подробности соглашения с форвардом не уточняются.

Ранее сообщалось, что действующие победители Лиги чемпионов заплатят за японца 8,5 миллиона евро и подпишут контракт до 2024 года.

Минамино перешел в «РБ Зальцбург» из японского клуба «Сересо Осака» в январе 2015 года. С тех пор он провел за австрийский клуб 199 матчей и забил 64 гола. На его счету также 22 игры за сборную Японии и 11 голов.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1