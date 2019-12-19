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    «Ливерпуль» объявил о переходе форварда «РБ Зальцбург»

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    «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего австрийского «РБ Зальцбург» Такуми Минамино.

    Такуми Минамино
    Такуми Минамино

    24-летний японский футболист сможет выступать за «красных» с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Подробности соглашения с форвардом не уточняются.

    Ранее сообщалось, что действующие победители Лиги чемпионов заплатят за японца 8,5 миллиона евро и подпишут контракт до 2024 года.

    Минамино перешел в «РБ Зальцбург» из японского клуба «Сересо Осака» в январе 2015 года. С тех пор он провел за австрийский клуб 199 матчей и забил 64 гола. На его счету также 22 игры за сборную Японии и 11 голов.

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