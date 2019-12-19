Флик: «Баварии» немного повезло в матче с «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии»прокомментировал победу своей команды над «Фрайбургом» (3:1) в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Мы увидели два разных тайма. До перерыва мы играли очень хорошо. Затем Фрайбург стал играть лучше, они грамотно закрывали свободные зоны и умело действовали через диагональные передачи. Нам удалось выстоять в этот отрезок.

Конечно, нам немного повезло, поэтому вдвойне приятно уезжать домой с победой 3:1 за спиной. У парней позади много матчей, поэтому нормально, что в какой-то момент силы иссякают. Сейчас мы должны отдохнуть, чтобы в субботу подойти в оптимальных кондициях к матчу с Вольфсбургом», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».

«Бавария» с 30 очками и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» (25) — шестой. 0