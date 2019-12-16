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    Лушембурго в пятый раз в карьере возглавил «Палмейрас»

    Футбол Латинская Америка
    Вандерлей Лушембурго возглавил «Палмейрас», сообщает официальный сайт бразильской команды.

    Вандерлей Лушембурго
    Вандерлей Лушембурго

    Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано на два года. На этой должности он сменил Ману Менезеса.

    Отметим, что Лушембурго возглавил «Палмейрас» в пятый в своей карьере. Ранее он тренировал команду с 1993-го по 1994-й, с 1995-го по 1996-й, в 2002 году и с 2008-го по 2009 год.

    Под руководством бразильского специалиста «Палмейрас» дважды стал чемпионом Бразилии и два раза выиграл чемпионат штата Сан-Паулу.

    Всего на счету Лушембурго пять побед в чемпионате страны и одна — в Кубке Америки (со сборной Бразилии в 1999 году). 0

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