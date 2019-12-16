Лушембурго в пятый раз в карьере возглавил «Палмейрас»

возглавил «Палмейрас», сообщает официальный сайт бразильской команды.

Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано на два года. На этой должности он сменил Ману Менезеса.

Отметим, что Лушембурго возглавил «Палмейрас» в пятый в своей карьере. Ранее он тренировал команду с 1993-го по 1994-й, с 1995-го по 1996-й, в 2002 году и с 2008-го по 2009 год.

Под руководством бразильского специалиста «Палмейрас» дважды стал чемпионом Бразилии и два раза выиграл чемпионат штата Сан-Паулу.

Всего на счету Лушембурго пять побед в чемпионате страны и одна — в Кубке Америки (со сборной Бразилии в 1999 году). 0