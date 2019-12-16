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    Игнашевич пройдет стажировку во Францию

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    Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич сообщил, что получил приглашение пройти стажировку в «Марселе».

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    «Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб "Марсель". Компанию мне составит мой помощник.

    Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. "Марсель" идет на втором месте в Лиге 1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно», — приводят слова Игнашевича «Известия».

    Перед зимней паузой «Торпедо» занимает второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с 51 очком после 25 игр. 0

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