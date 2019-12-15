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    «МЮ» ушел от поражения в матче с «Эвертоном»

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1.

    Счет в матче был открыт на 36-й минуте благодаря автоголу. Бэйнс навесил с углового, де Хеа ошибся на выходе, а мяч попал в колено защитнику хозяев Виктору Линделёфу и закатился в ворота «МЮ».

    Манкунианцы отыгрались на 77-й минуте. Джеймс сделал передачу к штрафной, 18-летний нападающий Мэйсон Гринвуд принял мяч, качнул Бэйнса и хлёстко пробил в нижний угол — Пикфорд не дотянулся.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков и остался на шестой строчке в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Эвертон», имея в активе 18 очков, занимает 16-е место.

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Уотфорда», а «Эвертон» на своем поле примет «Арсенал».

    АПЛ. 17-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 1:1 (0:1)
    Голы: Линделеф, 36 — в свои ворота (0:1). Гринвуд, 77 (1:1)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Лингард (Гринвуд, 65), Джеймс (Мата, 86), Марсьяль, Рэшфорд«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, М.Кин, Мина, Динь (Бэйнс, 25), Ивоби, Дэйвис, Холгейт, Бернард (М.Кин, 70. Ньясс, 89), Калверт-Льюин, РишарлисонПредупреждения: Дэйвис, 5. Ришарлисон, 57. Линделеф, 66
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