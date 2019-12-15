«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте благодаря автоголу. Бэйнс навесил с углового, де Хеа ошибся на выходе, а мяч попал в колено защитнику хозяев Виктору Линделёфу и закатился в ворота «МЮ».

Манкунианцы отыгрались на 77-й минуте. Джеймс сделал передачу к штрафной, 18-летний нападающий Мэйсон Гринвуд принял мяч, качнул Бэйнса и хлёстко пробил в нижний угол — Пикфорд не дотянулся.

«Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков и остался на шестой строчке в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Эвертон», имея в активе 18 очков, занимает 16-е место.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Уотфорда», а «Эвертон» на своем поле примет «Арсенал».