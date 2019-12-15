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    Защитник «Наполи» выбыл на неопределенный срок

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    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил травму в матче 16-го тура Серии А против «Пармы» (1:2), сообщает пресс-служба неаполитанцев

    Калиду Кулибали
    Калиду Кулибали

    У сенегальца диагностировано растяжение двуглавой мышцы правого бедра. Вероятнее всего, в 2019-м году Кулибали на поле больше не выйдет.

    В нынешнем сезоне Кулибали провел 20 матчей за «Наполи» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    Отметим, что поединок против «Пармы» стал первым для Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера «небесно-голубых».

    «Наполи» идет на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. Следующий матч неаполитанцы проведут 22 декабря на выезде против «Сассуоло». 0

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