Защитник «Наполи» выбыл на неопределенный срок

Защитник «Наполи»получил травму в матче 16-го тура Серии А против «Пармы» (1:2), сообщает пресс-служба неаполитанцев

У сенегальца диагностировано растяжение двуглавой мышцы правого бедра. Вероятнее всего, в 2019-м году Кулибали на поле больше не выйдет.

В нынешнем сезоне Кулибали провел 20 матчей за «Наполи» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Отметим, что поединок против «Пармы» стал первым для Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера «небесно-голубых».

«Наполи» идет на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. Следующий матч неаполитанцы проведут 22 декабря на выезде против «Сассуоло». 0