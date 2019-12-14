«Метц» — «Марсель»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте — отличился сенегальский полузащитник хозяев Опа Нгюэтт.

На 52-й минуте «Метц» мог удвоить счет, но Хабиб Диалло не реализовал пенальти.

Во втором тайме команда из Марселя сумела сравнять счет благодаря забитому на 70-й минуте мячу хорватского форварда Неманьи Радоньича.

«Марсель» с 35 очками идет на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, а «Мец», имея в активе 16, располагается на 17-й строчке.

В следующем матче «Мец» отправится в гости к «Дижону», а подопечные Андре Виллаш-Боаша на своем поле примут «Ним». 0