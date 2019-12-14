«Ливерпуль» — «Уотфорд»: счет 2:0, обзор голов

Футболисты «Ливерпуля»
globallookpress.com
Мохаммед Салах отметился двумя голами. Первый он забил на 38 минуте. «Красные» вышли в контратаку, Мане отдал на ход египтянину, который добежал до штрафной соперника, а там убрал защитника на противоходе и ударил правой ногой в дальний угол.
На 90 минуте с правого фланга последовал прострел от Мане на Ориги. У того мяч срезался с ноги и снаряд отлетел в сторону египетского вингера. Салах эффектным ударом пятой отправил мяч между ног сопернику.
Мане также отправил мяч в сетку, но его гол отменили арбитры после просмотра видеоповтора.
«Ливерпуль» продолжает побеждать и это уже 16 победа команды в АПЛ. «Мерсисайдцы» набрали 49 очков и продолжают лидировать в таблице. «Уотфорд» остался на последней строчке с 9 баллами на счету.
АПЛ. 17 тур
«Ливерпуль» — «Уотфорд» — 2:0
Голы: 1:0 — 38 Салах, 2:0 — 90 Салах«Ливерпуль» Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Хендерсон, Милнер, Шакири (Окслейд-Чемберлен, 70), Вейналдум (Робертсон, 59), Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 88)«Уотфорд» Фостер, Фемения, Кэткарт, Мариаппа, Кабаселе, Капу, Дукуре (Кина, 87), Хьюз, Сарр, Дини (Грэй, 75), ДеулофеуПредупреждения: Хьюз (24), Хендерсон (43), Милнер (57)