«Ливерпуль» — «Уотфорд»: счет 2:0, обзор голов

забил два безответных мяча в ворота, добыв победу в 17 туре АПЛ.

Мохаммед Салах отметился двумя голами. Первый он забил на 38 минуте. «Красные» вышли в контратаку, Мане отдал на ход египтянину, который добежал до штрафной соперника, а там убрал защитника на противоходе и ударил правой ногой в дальний угол.

На 90 минуте с правого фланга последовал прострел от Мане на Ориги. У того мяч срезался с ноги и снаряд отлетел в сторону египетского вингера. Салах эффектным ударом пятой отправил мяч между ног сопернику.

Календарь и таблица АПЛ

Мане также отправил мяч в сетку, но его гол отменили арбитры после просмотра видеоповтора.

«Ливерпуль» продолжает побеждать и это уже 16 победа команды в АПЛ. «Мерсисайдцы» набрали 49 очков и продолжают лидировать в таблице. «Уотфорд» остался на последней строчке с 9 баллами на счету.