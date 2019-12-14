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    «Атлетик» разошелся миром с «Эйбаром»

    «Атлетик» — «Эйбар»: счет матча 0:0

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    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Эйбаром» — 0:0.

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    В добавленное к первому тайму время Иньиго Кордоба открыл счет, но судейская бригада определила у него положение вне игры.

    На 73-й минуте защитник «Эйбара» Робер Корреа срезал мяч в свои ворота после флангового навеса, однако после просмотра эпизода при помощи VAR гол был отменен.

    «Атлетик» остался на 6-м месте в турнирной таблице Примеры с 27 очками. «Эйбар» с 16 очками занимает 16-ю позицию в чемпионате.

    Примера. 17-й тур
    «Атлетик» — «Эйбар» — 0:0
    «Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Лопес (Вильялибре, 64), Дани Гарсия, Иньяки Уильямс, Кордоба (Ибаи Гомес, 46)«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Бургос, 21), Корреа, Оливейра, Техеро, Эскаланте, Экспосито, Педро Леон (Де Бласис, 82), Кике (Шарлес, 86), Серхио Энрич, ИнуиПредупреждения: Рауль Гарсия, 55. Кике, 86. Дмитрович, 88. Сан-Хосе, 89. Капа, 90+2. Техеро, 90+4
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