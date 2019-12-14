«Атлетик» — «Эйбар»: счет матча 0:0

В матче 17-го тура чемпионата Испаниииз Бильбао на своем поле сыграл вничью с— 0:0.

В добавленное к первому тайму время Иньиго Кордоба открыл счет, но судейская бригада определила у него положение вне игры.

На 73-й минуте защитник «Эйбара» Робер Корреа срезал мяч в свои ворота после флангового навеса, однако после просмотра эпизода при помощи VAR гол был отменен.

«Атлетик» остался на 6-м месте в турнирной таблице Примеры с 27 очками. «Эйбар» с 16 очками занимает 16-ю позицию в чемпионате.