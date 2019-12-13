Гринвуд — игрок недели в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед»признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба турнира.

Накануне «красные дьяволы» со счетом 4:0 разгромил на своем поле голландский «АЗ Алкмар», а 18-летний Гринвуд забил два мяча в этой встрече.

С начала этого сезона он сыграл за «МЮ» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две голевых передачи.

На звание лучшего игрока недели также претендовали нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота, защитник «Ренна» Жорис Ньяньон и вингер «Арсенала» Букайо Сака.

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