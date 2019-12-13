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    Гончаренко: В первой части сезона ЦСКА не хватало стабильности

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Московский клуб закончил первую часть сезона в РПЛ на 4-м месте с 34 очками, отставая от лидера чемпионата «Зенита» на 11 очков. В Лиге Европы ЦСКА занял последнее место в группе Н, набрав пять очков.

    «Легкая недосказанность есть все-таки. Казалось, что мы могли немного больше очков взять в чемпионате и гораздо больше очков взять в Лиге Европы.

    Эта легкая недосказанность и характеризует наше участие, нам не хватало стабильности. Это то, что на виду. Наша задача — более стабильно и сбалансировано проводить матчи.

    Проблема в том, что все говорят: "Проблема второго тайма, проблема второго тайма, проблема второго тайма…" Это постоянно говорится.

    Мы уже смеялись, что, когда большие клубы проигрывают, мы будем говорить, что это проблема второго тайма. "Бавария", "Манчестер Сити"… Физически не готовы. На самом деле, это шутка.

    У нас были определенные проблемы, но мы их решили. Команда должна быть сбалансированная, рациональная и гибкая.

    Нам не хватало иногда баланса, мы не были гибкими и мы не всегда были рациональными — вот это приводило к взлетам и падениям» — рассказал специалист пресс-службе красно-синих.

    Первый матч после зимнего перерыва, подопечные Гончаренко проведут 1 марта против «Урала» на домашней арене. 0

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