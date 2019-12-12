ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анчелотти изначально не подходил «Наполи»Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»
  • 21:56
    • Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Эспаньолом»
  • 21:43
    • «Хетафе» и «Краснодар» счет до перерыва не открыли
  • 19:42
    • Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности
  • 15:59
    • Аджоев: Расстаемся с Коне, Лесовой останется в клубе
  • 15:28
    • Алиссон, Милик и Жезус — в команде недели Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Симеоне: Я доволен, потому что выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов непросто

    Футбол Атлетико Футбол Испании Лига чемпионов Локомотив Футбол России Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеона прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Диего Симеона
    Диего Симеона

    «Я доволен, потому что выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов непросто. Впереди фантастические матчи, потому что все потенциальные соперники очень сильны. Это будет интересный вызов.

    Жоау Феликс продолжает расти, он способен приносить команде огромную пользу, но хотелось бы, чтобы он лучше взаимодействовал с нападающими, что позволило бы нам чаще решать все вопросы.

    Он полон желания и позитива. Жоау молод, а в таком возрасте тебе ничего не страшно.

    Херман [Бургос, помощник Симеоне] составляет список из пяти пенальтистов, и лучший у нас — Триппьер. Обычно он реализует пять-шесть пенальти на каждой тренировке», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧ
  • 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар»
  • 1.89
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На этот раз нулей на табло не будет
  • «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли ЦСКА удачно завершить футбольный год?
  • «Эспаньол» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сколько шайб пропустят «кряквы» от «корон»?
  • «Анахайм» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Оттава» проиграла «Монреалю»12 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись три матча 08:320
  • 22:22
    • Льоренте может покинуть «Наполи»
  • 22:00
    • Роджерс: В январе из «Лестера» не уйдет ни один футболист
  • 21:53
    • Пулишич во второй раз стал лучшим игроком США
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧПять выводов после победы «красных» над «Зальцбургом» Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 22:16
    • «Химки» обыграли «Альбу» в Евролиге
  • 21:34
    • Манджукич может перейти в «Милан»
  • 21:31
    • Триппьер: Командная игра была на чрезвычайно высоком уровне
    «Зенит» Футбол Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесныРеакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из еврокубков Вчера в 02:381
  • 17:09
    • Роналду не хочет встречаться с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ
  • 16:55
    • «Интер» готов арендовать Видаля — СМИ
  • 16:41
    • Гаттузо хочет подписать в «Наполи» игрока «Милана»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие