Симеоне: Я доволен, потому что выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов непросто

Главный тренер «Атлетико»прокомментировал победу над(2:0) и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я доволен, потому что выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов непросто. Впереди фантастические матчи, потому что все потенциальные соперники очень сильны. Это будет интересный вызов.

Жоау Феликс продолжает расти, он способен приносить команде огромную пользу, но хотелось бы, чтобы он лучше взаимодействовал с нападающими, что позволило бы нам чаще решать все вопросы.

Он полон желания и позитива. Жоау молод, а в таком возрасте тебе ничего не страшно.

Херман [Бургос, помощник Симеоне] составляет список из пяти пенальтистов, и лучший у нас — Триппьер. Обычно он реализует пять-шесть пенальти на каждой тренировке», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0