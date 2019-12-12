Сарри: Жеребьевка уже не так важна, остались только лучшие команды Европы

Главный тренер «Ювентуса»поделился впечатлениями после победы над(2:0) в матче Лиги чемпионов.

«Я не знаю, сможем ли мы задействовать Роналду, Дибалу и Игуаина вместе с первых минут. Сегодня мне пришлось ждать подходящих условий для этого.

Если бы я позволил сыграть им втроем в первом тайме, то и результат, вероятно, был бы другим.

Когда я почувствовал, что футболисты "Байера" устали и стали оставлять свободные зоны между полузащитой и линией обороны, то решил, что пора попробовать их втроем в нападении.

Мы дошли до той стадии, когда жеребьевка уже не так важна. Остались 16 команд, это лучшие команды в Европе.

Очевидно, есть три-четыре главных фаворита, но здесь уже нельзя надеяться на удачу. Посмотрим, кто достанется.

Кого бы мы не получили, могу гарантировать, что подойдем к противостоянию в лучшей физической и психологической форме.

Роналду — он превыше всего, это очевидно. Мы говорим о футболисте, который пять раз выигрывал "Золотой мяч".

Но ты не можешь побеждать в каждом матче лишь только потому, что у тебя есть Роанлду. Возможно, у других команд нет Роналду, но вокруг хватает очень сильных команд.

Роналду может помочь в нам ситуации, где между двумя командами идет особенно напряженная борьба.

Но мы должны готовить его, выводить на те кондиции, когда он может показывать свой лучший футбол», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0