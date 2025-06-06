Норвегия — Италия. Онлайн, прямая трансляция

Италия начинает свой путь в отборочном раунде и в первом же матче сыграет против Норвегии, которая уже успела одержать две победы на старте. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Айер, Мёллер Вольфе, Хеггем, Эдегор, Берге, Торсбю, Нуса, Серлот, Холлан

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Коппола, Барелла, Тонали, Удоджи, Дзаппакоста, Ровелла, Распадори, Ретеги

Норвегия

Сборная Норвегии ярко начала отбор на чемпионат мира, победив в двух гостевых матчах команды Молдовы (5:0) и Израиля (4:2). Форварды скандинавов Александер Серлот и Эрлинг Холанн забили на двоих четыре гола своей команды.

Подросшее сильное поколение во главе с капитаном Мартином Эдегором могут подарить своей стране первый выход на чемпионат мира в XXI веке. Ранее норвежцы играли на мундиале трижды — в 1934, 1994 и 1998 годах.

В прошлом году команда Столе Сольбаккена выступала в Лиге B Лиги наций. Скандинавы выиграли свою группу с 13 очками, обойдя расположившихся на 2-й строчке группы сборную Австрии на 2 очка. Также соперниками норвежцев были сборные Словении и Казахстана.

Италия

Сборная Италии тоже еще не стартовала в отборе на чемпионат мира. Соперниками итальянцев, помимо Норвегии, будут Эстония, Израиль и Молдова. «Скуадра адзурра» на фоне своих соперников весьма сильно выделяется и вряд ли испытает проблемы с выходом на мундиаль, куда четырехкратные чемпионы мира выходили в последний раз уже в далеком 2014 году.

В прошлом году подопечные Лучано Спалетти тоже выступали в Лиге наций, но в лиге рангом выше. «Скуадра адзурра» прошла групповой этап вровень с французской сборной — обе команды заработали по 13 очков при 4 победах, 1 ничье и 1 поражении. «Трехцветные» и «скуадра адзурра» обменялись гостевыми победами со счетом 3:1, но французы заняли первую строчку при лучшей разнице мячей — 12:6 у Франции против 13:8 у Италии. Также соперниками в квартете были коллективы из Бельгии и Израиля.

В четвертьфинале Лиги наций итальянцы уступили немцам по сумме двух встреч — 1:2 дома и 3:3 в гостях. Четырехкратные чемпионы мира из Апеннин были близки к тому, чтобы забить четырежды хозяевам текущего «финала четырех» Лиги наций, но теперь для Италии важнее всего пробиться на первый за много лет мундиаль.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой еще в 2015 году и тогда Италия одержала волевую победу со счетом 2:1. В последних пяти матчах на счету Италии три победы, Норвегия побеждала однажды и еще одна встреча между соперниками завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60.