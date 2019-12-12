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    Криштиану Роналду: Лига чемпионов — мой турнир, люблю его

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Байером» (2:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что ему нравится играть в этом турнире.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Что ж, позади очередной вечер Лиги чемпионов. Это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть. Но главное — это команда. Во втором тайме мы играли превосходно и забили два гола.

    Мы прошли групповой этап без единого поражения и выиграли группу, так что рады своему достижению и с уверенностью смотрим в будущее.

    Матчи плей-офф будут трудными. Мы попали в трудную группу и играли с очень непростыми командами, но мы уверены в себе и с нетерпением ждем следующей стадии. Мы с большим уважением относимся ко всем оставшимся в турнире командам. Знаем, что жеребьевка будет непростой. Давайте подождем и посмотрим, кто нам достанется», — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.

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