Буффон обошел Ван дер Сара по «сухим» матчам в ЛЧ

Вратарь «Ювентуса»сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:0).

Таким образом, для 41-летнего итальянца это стала 51-я игра в турнире без пропущенных голов. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя голландца Эдвина ван дер Сара (50), сообщает Gracenote Live.

Лидером по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов является голкипер «Порту» Икер Касильяс — 57.

Напомним, что «Ювентус» занял первое место в группе D, набрав 16 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Туринцы играли в одном квартете с «Локомотивом». 0