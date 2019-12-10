Cычев объявил о завершении карьеры

Бывший нападающийи сборнойобъявил о завершении игровой карьеры.

Об этом он написал в Instagram.

«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

Отдельное спасибо болельщикам — вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах — это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было», — отметил футболист.

Последним клубом в карьере Дмитрия Сычева был армянский «Пюник». Не проведя ни одного матча за команду, 6 декабря нападающий разорвал контракт по согласию обеих сторон. 0