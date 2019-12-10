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    Cычев объявил о завершении карьеры

    Футбол Футбол России Локомотив
    Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев объявил о завершении игровой карьеры.

    Дмитрий Сычев
    Дмитрий Сычев

    Об этом он написал в Instagram.

    «Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

    Отдельное спасибо болельщикам — вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах — это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было», — отметил футболист.

    Последним клубом в карьере Дмитрия Сычева был армянский «Пюник». Не проведя ни одного матча за команду, 6 декабря нападающий разорвал контракт по согласию обеих сторон. 0

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