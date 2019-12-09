ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»«Спартак» проиграл сам себе. Тедеско вернулся к хаосу Кононова
  • 11:58
    • Самуэльссон: ВАДА стоит следовать рекомендациям и отстранить Россию
  • 09:58
    • Дончич превзошел достижение Джордана
  • 09:44
    • Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
  • 08:57
    • Четвертая подряд победа «Лейкерс», «Атланта» разобралась с «Шарлотт»
  • 08:44
    • Рибалта: Повреждение Малкома — чистое невезение
    Все новости спорта

    Маскерано представлен в качестве игрока «Эстудиантеса»

    Футбол Трансферы Футбол Китая Латинская Америка
    Аргентинский полузащитник Хавьер Маскерано был представлен в «Эстудиантесе», с которым подписал контракт в прошлом месяце, сообщает официальный сайт клуба.

    Хавьер Маскерано
    Хавьер Маскерано

    Представление 35-летнего игрока прошло на домашнем стадионе «Эстудиантеса», а на его презентацию пришли тысячи болельщиков аргентинского клуба.

    Маскерано перебрался на родину на правах свободного агента. До этого его предыдущим клубом был китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

    Маскерано известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону».

    Игрок провел 147 матчей в составе сборной Аргентины, что является рекордом.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферы «Челси»: кого первым подпишет Фрэнк Лэмпард?
  • 07/12/2019 в 23:18
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Арсенал»
  • 1.81
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Вест Хэм» слабостью «Арсенала»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Выйдет ли «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Лион» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Попытается ли «Лилль» «хлопнуть дверью» в Лондоне?
  • «Челси» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Челси» был неэффективен в атаке и неаккуратен в обороне Футбол Олдскульный «Эвертон» указал на изъяны «Челси»Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Челси» Вчера в 07:030
  • 20:56
    • «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов оформил дубль
  • 11:42
    • «Шеффилд Юнайтед» побил свой клубный рекорд
  • 11:25
    • Болельщик «Милана» получил ножевое ранение
    Альваро Мората Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» обыграл «Эспаньол», «Барса» разгромила «Мальорку»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 02:000
  • Экспресс дня

  • «Арсенал» ждет непростой тест в лондонском дерби
  • 3.97
    •
  • 11:11
    • Защитник «Салавата» дозаявлен в сборную России на Кубок Первого канала
  • 10:56
    • Маскерано представлен в качестве игрока «Эстудиантеса»
  • 10:41
    • «Селтик» — победитель Кубка шотландской лиги
    «Эвертон» — «Челси» Футбол АПЛ. Поражение «Челси», «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Борнмута», «МЮ» обыграл «Ман Сити»Результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:000
  • 10:26
    • «Крузейро» впервые в истории вылетел из бразильской Серии А
  • 10:11
    • Гвардиола: Сейчас «Ман Сити» не готов конкурировать с топ-командами
  • 08:13
    • Почеттино встретился с Марадоной в Аргентине
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие