Маскерано представлен в качестве игрока «Эстудиантеса»

Аргентинский полузащитникбыл представлен в «Эстудиантесе», с которым подписал контракт в прошлом месяце, сообщает официальный сайт клуба.

Представление 35-летнего игрока прошло на домашнем стадионе «Эстудиантеса», а на его презентацию пришли тысячи болельщиков аргентинского клуба.

Маскерано перебрался на родину на правах свободного агента. До этого его предыдущим клубом был китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

Маскерано известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону».

Игрок провел 147 матчей в составе сборной Аргентины, что является рекордом.

Gracias por esta increíble bienvenida!!!

Feliz de unirme a esta hermosa familia 😍🇦🇹 @EdelpOficial pic.twitter.com/8c5OxbBjJh — Javier Mascherano (@Mascherano) 8 декабря 2019 г.

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