Гвардиола: Сейчас «Ман Сити» не готов конкурировать с топ-командами

Главный тренер «Манчестер Сити»заявил, что на данный момент «горожане» не способны конкурировать с сильнейшими командами Европы.

«Это тот уровень команд, против которых нам приходится играть. "Ливерпуль", "Юнайтед", "Барселона", "Реал", "Ювентус" — это команды, с которыми нам приходится играть, и реальность такова, что, вероятно, сейчас мы не готовы конкурировать с ними.

Нам нужно принять это и двигаться дальше. Возможно, нам нужно принять реальность и прогрессировать. Мы отстает от "Ливерпуля" на 14 очков из-за допущенных нами ошибок, уровня соперников и особенно вещей, которые мы не можем контролировать», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

Накануне «Ман Сити» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 и отстал от «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ на 14 очков. 0