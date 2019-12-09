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    Гвардиола: Сейчас «Ман Сити» не готов конкурировать с топ-командами

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что на данный момент «горожане» не способны конкурировать с сильнейшими командами Европы.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Это тот уровень команд, против которых нам приходится играть. "Ливерпуль", "Юнайтед", "Барселона", "Реал", "Ювентус" — это команды, с которыми нам приходится играть, и реальность такова, что, вероятно, сейчас мы не готовы конкурировать с ними.

    Нам нужно принять это и двигаться дальше. Возможно, нам нужно принять реальность и прогрессировать. Мы отстает от "Ливерпуля" на 14 очков из-за допущенных нами ошибок, уровня соперников и особенно вещей, которые мы не можем контролировать», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

    Накануне «Ман Сити» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 и отстал от «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ на 14 очков. 0

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