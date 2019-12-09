Моуринью заинтересован в подписании Феллайни

Главный тренер «Тоттенхэма»хочет видеть в своей команде бельгийского полузащитника, сообщает Les Sports.

По данным источника, португальский специалист на днях связывался с 32-летним хавбеком, выступающим за китайский «Шаньдун Лунэн» и предложил тому вернуться в АПЛ.

Напомним, Феллайни выступал под руководством португальского специалиста в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 годы. Бельгиец покинул «Олд Траффорд» спустя два месяца после увольнения Моуринью, так как перестал попадать в состав при Уле-Гуннаре Сульшере.

Бельгийский хавбек связан контрактом с китайской командой до 31 декабря 2021 года. 0