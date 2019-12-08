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    Тедеско: Не думаю, что «Спартак» играл плохо

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    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Ростов — очень сильная команда, у них хорошая группа атаки, и она очень эффективная. У них было пять ударов по воротам, и четыре они забили. У нас было около 10 ударов, и мы забили один.

    У нас была довольно молодая команда, но мы хотим развивать этих ребят, чтобы они росли и прогрессировали. Дело не в личностях, не в именах, но если вы посмотрите на результат, то мы играли плохо, а я так не думаю.

    Оценить свою работу в "Спартаке"? Основная часть работы у нас еще впереди, много планов. Впереди сборы, надеюсь, что результатом этой работы будет хорошее выступление команды в весенней части чемпионата», — сказал после игры Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Напомним, на зимний перерыв красно-белые уходят, располагаясь на 10-й строчке с 22 очками в активе. Весной в 20-м туре «Спартак» проведет дерби с «Динамо». 0

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