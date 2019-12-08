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    «Ювентус» в меньшинстве проиграл «Лацио» в Риме

    «Лацио» — «Ювентус»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 25-й минуте открыли гости. Бентанкур получил пас на правом краю римской штрафной, далее после небольшого рывка покатил мяч к дальней штанге, куда набежал Роналду и в касание замкнул туринскую атаку.

    В добавленное к первому тайму время «Лацио» отыгрался. Альберто от угла штрафной закрутил мяч во вратарскую «Ювентуса», откуда Рамос головой пробил точно в цель.

    На 68-й минуте «Юве» остался в меньшинстве. Куадрадо сорвал опаснейшую контратаку «Лацио», сбив Лаццари. Судья показал сначала жёлтую карточку, но после просмотра повтора поменял решение на более суровое, показав прямую красную.

    На 74-й минуте Альберто из глубины выполнил заброс в штрафную гостей, Милинкович-Савич здорово обработал мяч и пробил в дальний угол ворот.

    Спустя три минуты в ворота туринцев был назначен пенальти — Корреа на скорости прорвался к воротам «Юве», Щенсны вышел на встречу и сбил соперника.

    Однако Иммобиле не реализовал пенальти. Щенсны справился с прямым ударом с «точки», а затем и с добиванием Чиро.

    А на пятой компенсированной минуте убежали римляне по центру в контратаку, с ударом Лаццари из пределов штрафной справился Щенсны, но уже с добиванием Кайседо вратарь ничего поделать не мог.

    «Ювентус» впервые проиграл в сезоне в серии А, команда находится на втором месте в таблице чемпионата Италии, «Лацио» идет на третьей строчке. 0

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