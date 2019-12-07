Результаты матчей Бундеслиги

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    «Боруссия» Д разгромила «Фортуну», «Бавария» уступила «Боруссии» М

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    В 14 туре немецкой Бундеслиги состоялся ряд поединков. «Бавария» проиграла «Боруссии» М, «Боруссия» Д выиграла у «Фортуны», а «Лейпциг» одолел «Хоффенхайм».

    Футболисты «Боруссии» М
    Футболисты «Боруссии» М

    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну» со счетом 5:0. Первый тайм закончился победой хозяев со счетом 1:0. Забил Ройс.

    Во втором тайме «шмели» добили соперника, отгрузив четыре мяча. «Дубль» оформили Ройс и Санчо. Также отметился Азар.

    Сачно — лучший игрок матча. У него 2 гола и одна результативная передача.

    «Дортмундцы» набрали 26 очков и занимают третье место. «Фортуна» 16-я с 12 очками.

    Бундеслига. 14 тур
    «Боруссия» Д — «Фортуна» 5:0
    Голы: 1:0 — 42 Ройс, 2:0 — 58 Азар, 3:0 — 63 Санчо, 4:0 — 70 Ройс, 5:0 — 74 Санчо«Боруссия» Д Бюрки, Аканджи, Пишчек (Балерди, 78), Загаду, Хакими, Брандт (Дауд, 78), Витцель, Азар, Санчо, Ройс (Гетце, 73), Геррейру«Фортуна» Стеффен, Циммерманн, Хоффманн, Гиссельманн, Циммер (Ковнацки, 59), Томми (Баркок, 67), Бодзек, Бейкер (Финк, 67), Моралес, Адамс, ХеннингсПредупреждения: Циммер (2), Циммерманн (28), Моралес (55)

    «Бавария» на выезде проиграла «Боруссии» М со счетом 2:1. Хозяева вырвали победу благодаря пенальти, который заработал Бенсебаини.

    Счет открыла «Бавария» благодаря голу Перишича. Его сравнял Бенсебаини. На 91 минуте Мартинес сфолил и привез пенальти. Его за это удалили с поля. Бенсебаини успешно реализовал 11-метровый.

    «Бавария» уже шестая. У нее 24 балла. «Боруссия» М лидирует в чемпионате, набрав 31 очко.

    Бундеслига. 14 тур
    «Боруссия» М — «Бавария» 2:1
    Голы: 0:1 — 49 Перишич, 1:1 — 60 Бенсебайни, 2:1 — 90, пенальти Бенсебайни«Боруссия» М Зоммер, Эльведи, Бенсебайни, Гинтер, Лайнер, Закария, Бенеш (Эмболо, 58), Хофманн, Плеа (Херрманн, 64), Тюрам, Штиндль (Раффаэл, 85)«Бавария» Нойер, Киммих, Боатенг (Мартинес, 68), Алаба, Алькантара, Дэвис, Горетцка, Толиссо (Перишич, 20), Коман, Левандовски, МюллерПредупреждения: Бенеш (6), Боатенг (62), Хофманн (66), Мартинес (82), Левандовски (86), Закария (88), Алькантара (90)Удаления: Мартинес (90)

    «Дубль» Вернера позволил «Лейпцигу» дома обыграть «Хоффенхайм» со счетом 3:1. Немец отметился голами на 11 и 52 минутах матча. Третий гол команды оформил Забитцер.

    Гости огрызнулись только в конце встречи. Бичакчич на 89 минуте «размочил» счет.

    Таким образом, «Лейпциг» идет вторым с 30 очками. «Хоффенхайм» на 8 месте с 21 набранным пунктом.

    Бундеслига. 14 тур
    «Лейпциг» — «Хоффенхайм» 3:1
    Голы: 1:0 — 11 Вернер, 2:0 — 52, пенальти Вернер, 3:0 — 83 Забитцер, 3:1 — 89 Бичакчич«Лейпциг» Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Ильзанкер, Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Демме, Шик (Поульсен, 61), Вернер (Вольф, 85)«Хоффенхайм» Бауманн, Акпогума, Бичакчич, Пош (Бебу, 58), Кадержабек, Самассеку, Сков, Гайгер (Баумгартнер, 84), Гриллич, Адамян, КрамаричПредупреждения: Пош (51), Хальстенберг (54), Лаймер (77), Забитцер (84)

    Результаты других встреч:

    «Аугсбург» — «Майнц» 2:1

    «Фрайбург» — «Вольфсбург» 1:0. 0

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