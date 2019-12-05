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    «Эвертон» уволил Марку Силву

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    Главный тренер «Эвертона» Марку Силва был уволен со своего поста, сообщает клубная пресс-служба.

    Марку Силва
    Марку Силва

    Исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» назначен Данкан Фергюсон. Шотландец будет готовить команду к матчу с «Челси». Игра пройдет 7 декабря.

    «Футбольный клуб "Эвертон" может подтвердить, что Марку Силва покинул клуб. Руководство клуба благодарит специалиста за его работу в течение 18 месяцев и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении «ирисок».

    Португальский специалист руководит ливерпульским клубом с лета 2018 года. Накануне «Эвертон» уступил «Ливерпулю» в матче чемпионата Англии (2:5).

    После 15 туров «Эвертон» впервые за 20 лет находится в зоне вылета АПЛ.

    По данным The Guardian, шотландец Дэвид Мойес близок к возвращению в ливерпульский клуб.

    Мойес возглавлял «Эвертон» с марта 2002 по май 2013 года. По продолжительности работы это четвертый результат в истории клуба и лучший — с 1973 года.

    Последним местом работы Мойеса стал «Вест Хэм», который он возглавлял в сезоне-2017/18. 0

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