Главный тренер «Эвертона» Марку Силва был уволен со своего поста, сообщает к лубная пресс-служба

Исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» назначен Данкан Фергюсон. Шотландец будет готовить команду к матчу с «Челси». Игра пройдет 7 декабря.

«Футбольный клуб "Эвертон" может подтвердить, что Марку Силва покинул клуб. Руководство клуба благодарит специалиста за его работу в течение 18 месяцев и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении «ирисок».

Португальский специалист руководит ливерпульским клубом с лета 2018 года. Накануне «Эвертон» уступил «Ливерпулю» в матче чемпионата Англии (2:5).

После 15 туров «Эвертон» впервые за 20 лет находится в зоне вылета АПЛ.

По данным The Guardian, шотландец Дэвид Мойес близок к возвращению в ливерпульский клуб.

Мойес возглавлял «Эвертон» с марта 2002 по май 2013 года. По продолжительности работы это четвертый результат в истории клуба и лучший — с 1973 года.

Последним местом работы Мойеса стал «Вест Хэм», который он возглавлял в сезоне-2017/18. 0