Вулверхэмптон — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.12.2019)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Конор Коди, Диогу Жота, Хонни Отто, Ромен Сес, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.
«Вест Хэм»: Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Марк Ноубл, Пабло Форнальс, Анджело Огбонна, Себастьен Аллер, Райан Фредерикс, David Martin, Деклан Райс.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.