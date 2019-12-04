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    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вулверхэмптон — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:30 в АПЛ начнётся матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм».

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    Составы команд:

    «Вулверхэмптон»: Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Конор Коди, Диогу Жота, Хонни Отто, Ромен Сес, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.

    «Вест Хэм»: Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Марк Ноубл, Пабло Форнальс, Анджело Огбонна, Себастьен Аллер, Райан Фредерикс, David Martin, Деклан Райс.

    Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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