Вальверде: Наличие Месси — огромное преимущество в равных матчах против сильных соперников

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в гостевом матче 15-го тура Ла Лиги.

Единственный гол на 86-й минуте забил форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси.

«В равных матчах против сильных соперников наличие Месси — это огромное преимущество. Сегодня мне все понравилось в нашем исполнении. Нужно смотреть матчи с точки зрения своей команды. У "Барселоны" были некоторые проблемы на старте матча, но в итоге три очка у нас, так что не нужно думать о плохом.

Оба вратаря сегодня творили чудеса. У них часто получаются отличные сэйвы. Пике? Думаю, что он в порядке. Можно было оставить его в игре, но мы решили не рисковать», — приводит слова Вальверде Marca

«Барселона» вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 31 очко в 14 матчах. «Атлетико» занимает шестое место, набрав на шесть очков меньше и сыграв на матч больше. 0