Анчелотти: «Наполи» нужно собраться и обсудить, почему кризис продолжается

Главный тренер «Наполи»прокомментировал затянувшийся кризис в его команде.

«Нам нужно собраться и обсудить, почему кризис продолжается. Он уже сильно затянулся, это ненормально. Обычно ответственность на себя берет тренер.

Поэтому я поговорю с футболистами и спрошу, что, по их мнению, не работает. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему вместе.

Я уверен в составе, но результатов все нет. Постараюсь найти решение вместе с командой, а если она мне не поможет, то сделаю это сам», — цитирует Анчелотти Football Italia.

После 14 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, уступая лидеру 17 очков. Безвыигрышная серия неаполитанцев насчитывает уже восемь матчей. 0