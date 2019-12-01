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    «МЮ» не планирует увольнять Сульшера

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Daily Star.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    По информации источника, норвежец пользуется полным доверием боссов «красных дьяволов». Специалист не будет отправлен в отставку, даже если команда завершит сезон вне первой шестерки чемпионата Англии.

    Напомним, что Сульшер возглавил «МЮ» в декабре 2018 года, в марте 2019-го он заключил с клубом трехлетний контракт.

    Напомним, Уле-Гуннар начал работу в «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Контракт норвежца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

    «Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков в 13 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 0

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