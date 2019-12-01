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    Новиков: Хорошо, что выиграли, теперь «Динамо» выходит из опасной зоны

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    Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «Динамо» в гостях обыграло «Локомотив» со счетом 2: благодаря дублю Максимилиана Филиппа.

    «Сложный первый тайм и великолепный второй. К сожалению, реализация у нас была не на самом высоком уровне.

    Не реализовали примерно 50 процентов своих моментов. Но хорошо, что выиграли, теперь мы выходим из опасной зоны.

    За счет чего стали сильнее во втором тайме? Убрали ошибки, которые были в первом. Преимущество перешло к нам и нам удалось реализовать свои моменты.

    Шунин — вратарь сборной России, капитан команды. Отношусь к его игре великолепно. Сегодня он хорошо выглядел, уверенно, надежно. Помарки у всех бывают, ничего страшного. Но у нас главное — команда и победы.

    В той игре взял пенальти, сейчас — не взял. Какая разница, по центру били или нет? Вообще не понимаю таких вопросов.

    Мы с Н’жие занимаемся индивидуально и будем заниматься еще больше, рано или поздно количество перейдет в качество.

    Филипп приехал из другой страны с другим менталитетом, ему нужно было время освоиться. Сейчас коллектив его принял и чувствуется, что у него пошла игра, он стал забивать. Не сомневаюсь, что он еще будет прибавлять.

    Мы постоянно общаемся с ребятами, интересуемся что у них происходит, какие проблемы, нужно ли чем-то помочь? Но так делают не только наши тренеры, но и вообще все работники клуба.

    К мелочам мы относимся со вниманием. Но мы так работаем не только с Филиппом, у нас 27 человек и мы стараемся найти подход к каждому», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    «Динамо» продлило серию без поражений до шести матчей, набрав 24 очка и расположившись шестой строчке турнирной таблицы 0

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