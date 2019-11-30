«Ростов» — «Урал»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 18-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 30 ноября, на «Ростов-Арене».

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Кухарчик, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Погребняк, Панюков.

Начало встречи — в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Ростова» — 1,59, на ничью — 4,15, на победу «Урала» — 6,15.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0