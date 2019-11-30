ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериУтро перемен для «Арсенала». Как «канониры» поменяли тренера
  • 16:42
    • Руководство «Витесса» приняло отставку Слуцкого
  • 16:03
    • «Уфа» прервала безвыигрышную серию, одолев «Крылья»
  • 12:50
    • «Амур» забросил пять шайб «Спартаку»
  • 12:44
    • «Куньлунь» в овертайме дожал «Авангард»
  • 12:27
    • Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату
    Все новости спорта

    «Ростов» и «Урал» назвали составы на матч 18-го тура

    «Ростов» — «Урал»: составы, коэффициенты, онлайн

    Футбол РПЛ Футбол России Ростов Урал Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 18-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 30 ноября, на «Ростов-Арене».

    Раздевалка «Ростова»
    Раздевалка «Ростова»

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

    Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Кухарчик, Ильин.

    Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Погребняк, Панюков.

    Начало встречи — в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Ростова» — 1,59, на ничью — 4,15, на победу «Урала» — 6,15.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
  • 25/11/2019 в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Урал»
  • 2.15
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли черная полоса «Ростова» матчем с «Уралом»?
  • «Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Бавария» воспользуется всеми проблемами «Байера»
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Выстоит ли «Вест Хэм» против «Челси»?
  • «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Официальный мяч Лиги Европы УЕФА Футбол Главные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансыДосрочную путевку в плей-офф турнира получили 14 команд Вчера в 18:250
  • 15:38
    • «Ростов» и «Урал» назвали составы на матч 18-го тура
  • 15:23
    • «Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства
  • 14:30
    • Женская сборная России с победы стартовала на ЧМ по гандболу
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова, Орлова и Ничушкина, два очка БарбашеваСостоялись очередные поединки в НХЛ 09:330
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Арсенал» одержать долгожданную победу?
  • 2.83
    •
  • 14:15
    • Непряева стала третьей в гонке на 10 километров
  • 13:23
    • «Крылья Советов» — «Уфа»: известны стартовые составы
  • 09:47
    • Гвардиола готов продлить контракт с «Ман Сити»
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» против «Барселоны»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Испании 01:020
  • 08:58
    • «Даллас» справился с «Финиксом», «Индиана» дожала «Атланту»
  • 08:44
    • Хачанов начал сотрудничество со шведским тренером
  • 08:28
    • «Лестер» готов отпустить Роджерса в «Арсенал» за компенсацию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие