Колосков: В этой группе у нас огромные шансы

Почетный президент Российского футбольного союзаподелился своим мнением касательно шансов сборнойв рамках групповой стадии Евро-2020. Россияне попали в группу с Бельгией, Данией и Финляндией.

«У нас в этой группе не просто есть шансы, они у нас огромные. У меня нет никаких сомнений, что команда как минимум со второго места выйдет в следующий этап.

С кем бороться за второе место, если не за первое? Начнем бороться за первое. Если Бельгии два раза проиграли — это не значит, что можем проиграть и третий. У нас с Испанией такое было в 2008 году — проиграли 0-3, 1-4, а потом выиграли по пенальти. Я бы сейчас не ставил задачу бороться за второе место, потому что это программа минимум. С Бельгией, тем более играем в Питере.

Можно ли сопоставить эту группу с тем, что было на последнем чемпионате мира и Европы? Это бессмысленное сравнение, совершенно разные соперники, разные уровни подготовки», — сказал Колосков в интервью со Sport24. 0