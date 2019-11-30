«Ахмат» — «Рубин»: счет 1:1, обзор голов

Футболисты «Ахмата»
«Ахмат»
Первый мяч был забит на 31 минуте. Автором результативного действия стал Глушаков, который атаковал ворота соперника вторым темпом с района 11-метровой отметки.
Сравняли гости в добавленное время. Кварацхелия на 93 минуте вошел в штрафную с левого фланга и пробил по воротам. Мяч зацепил защитника и срикошетил, дезориентировав голкипера.
После этой встречи у «Ахмата» 10 место и 19 очков. «Рубин» в переходной зоне — 18 очков и 14 позиция.
РПЛ. 18 тур
«Ахмат» — «Рубин» — 1:1
Голы: 1:0 — 31 Глушаков, 1:1 — 90 Кварацхелия«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов, Роши, Харин (Садулаев, 81), Глушаков (Швец, 90), Исмаэл, Гащенков, Понсе«Рубин»: Дюпин, Плиев, Поярков, Уремович, Данченко, Подберезкин, Коновалов, Могилевец (Кварацхелия, 73), Давиташвили, Зуев (Кьяртанссон, 73), МарковПедупреждения: Коновалов (35), Уремович (63), Харин (64), Исмаэл (74), Иванов (83)