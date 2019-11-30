«Ахмат» — «Рубин»: счет 1:1, обзор голов

В рамках 18 турапринимал у себя дома. Команды не забили много голов. Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

Первый мяч был забит на 31 минуте. Автором результативного действия стал Глушаков, который атаковал ворота соперника вторым темпом с района 11-метровой отметки.

Сравняли гости в добавленное время. Кварацхелия на 93 минуте вошел в штрафную с левого фланга и пробил по воротам. Мяч зацепил защитника и срикошетил, дезориентировав голкипера.

После этой встречи у «Ахмата» 10 место и 19 очков. «Рубин» в переходной зоне — 18 очков и 14 позиция.