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    «Ахмат» на последних секундах упустил победу над «Рубином»

    «Ахмат» — «Рубин»: счет 1:1, обзор голов

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    В рамках 18 тура «Ахмат» принимал у себя дома «Рубин». Команды не забили много голов. Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

    Футболисты «Ахмата»
    Футболисты «Ахмата»

    Первый мяч был забит на 31 минуте. Автором результативного действия стал Глушаков, который атаковал ворота соперника вторым темпом с района 11-метровой отметки.

    Сравняли гости в добавленное время. Кварацхелия на 93 минуте вошел в штрафную с левого фланга и пробил по воротам. Мяч зацепил защитника и срикошетил, дезориентировав голкипера.

    После этой встречи у «Ахмата» 10 место и 19 очков. «Рубин» в переходной зоне — 18 очков и 14 позиция.

    РПЛ. 18 тур
    «Ахмат» — «Рубин» — 1:1
    Голы: 1:0 — 31 Глушаков, 1:1 — 90 Кварацхелия«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов, Роши, Харин (Садулаев, 81), Глушаков (Швец, 90), Исмаэл, Гащенков, Понсе«Рубин»: Дюпин, Плиев, Поярков, Уремович, Данченко, Подберезкин, Коновалов, Могилевец (Кварацхелия, 73), Давиташвили, Зуев (Кьяртанссон, 73), МарковПедупреждения: Коновалов (35), Уремович (63), Харин (64), Исмаэл (74), Иванов (83)
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