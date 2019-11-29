Тренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА

Алекси Желязков
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«Во втором тайме мы могли быть более собранными и агрессивными. Но в целом доволен игрой команды.
Важно было не пропустить, и мы были к этому близки, могли взять три очка.
ЦСКА — хорошая команда, она переживает смену поколений. Уверен, она будет прогрессировать», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
После этой игры «Лудогорец» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Н.
В заключительном туре болгарская команда на своем поле примет «Ференцварош». 0