Тренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА

Главный тренер «Лудогорца»прокомментировал результат гостевого матча Лиги Европы против(1:1).

«Во втором тайме мы могли быть более собранными и агрессивными. Но в целом доволен игрой команды.

Важно было не пропустить, и мы были к этому близки, могли взять три очка.

ЦСКА — хорошая команда, она переживает смену поколений. Уверен, она будет прогрессировать», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

После этой игры «Лудогорец» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Н.

В заключительном туре болгарская команда на своем поле примет «Ференцварош». 0