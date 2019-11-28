Названы претенденты на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига (ДФЛ) на своем официальном сайте назвала имена претендентов на премию «Первая пятерка».

Приз вручается лучшему футболисту России не старше 21 года, сыгравшему не менее 50 процентов матчей своей команды в Премьер-лиге.

На «Первую пятерку» за 2019 год номинированы: Данил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак»/«Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»).

В голосовании примут участие все руководители и главные тренеры клубов РПЛ, тренеры национальной, молодежной, юношеских сборных России, руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, известные в прошлом футболисты и представители СМИ.

В прошлом году награда досталась хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову. 0