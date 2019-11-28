Названы претенденты на премию «Первая пятерка»

Приз вручается лучшему футболисту России не старше 21 года, сыгравшему не менее 50 процентов матчей своей команды в Премьер-лиге.
На «Первую пятерку» за 2019 год номинированы: Данил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак»/«Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»).
В голосовании примут участие все руководители и главные тренеры клубов РПЛ, тренеры национальной, молодежной, юношеских сборных России, руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, известные в прошлом футболисты и представители СМИ.
В прошлом году награда досталась хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову. 0